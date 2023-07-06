Теннисист потерял сознание во время матча на Уимблдоне

Fox News: У Ибин потерял сознание во время матча с Тиафо на Уимблдоне
Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча первого круга Уимблдона против представителя США Фрэнсиса Тиафо. Об этом сообщает Fox News.
5 июля У Ибин уступил Тиафо на Уимблдоне со счетом 6:7, 3:6, 4:6 и покинул турнир. Во время второго сета у китайского спортсмена начались проблемы с дыханием. На помощь ему пришли медицинские работники. Матч был приостановлен на 15 минут. Как сообщает источник, когда теннисиста уводили с корта, он потерял сознание. У Ибин смог вернуться на площадку, но уступил в противостоянии.
У Ибин дебютировал в турнирах «Большого шлема» в 2022 году на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.
Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.
В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).
На турнире продолжают свое участие четверо россиян: Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Даниил Медведев. 6 июля стартуют их выступления во втором круге.