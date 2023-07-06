Теннисист потерял сознание во время матча на Уимблдоне

Китайский теннисист У Ибин потерял сознание во время матча первого круга Уимблдона против представителя США Фрэнсиса Тиафо. Об этом сообщает Fox News.

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5 июля У Ибин уступил Тиафо на Уимблдоне со счетом 6:7, 3:6, 4:6 и покинул турнир. Во время второго сета у китайского спортсмена начались проблемы с дыханием. На помощь ему пришли медицинские работники. Матч был приостановлен на 15 минут. Как сообщает источник, когда теннисиста уводили с корта, он потерял сознание. У Ибин смог вернуться на площадку, но уступил в противостоянии.

У Ибин дебютировал в турнирах «Большого шлема» в 2022 году на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.

В 2022 году победителями Уимблдона стали Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия).