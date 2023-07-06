Рублев вышел в третий круг Уимблдона

«Было очень тяжело. В нашем единственном матче Аслан меня обыграл, так что я очень нервничал. Просто старался выложиться на максимум. Когда Аслан в настроении, он уничтожает мяч, забивает навылет с любой позиции, с ним очень тяжело. Я старался сохранять сосредоточенность, ждать своего момента. Очень доволен тем, что развернул ход игры и победил», — сказал Рублёв после матча.