Бублик вышел в третий круг Уимблдона

Игра завершилась уверенной победой Бублика в трёх сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Бублик десять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.