16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) вышла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором сете матча второго круга соревнований соперница россиянки 11-я ракетка мира чешская спортсменка Барбора Крейчикова отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги. К моменту остановки встречи Андреева вела в счёте — 6:3, 4:0.