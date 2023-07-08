Экс-теннисист Чесноков назвал "героя Уимблдона"

Российский теннисист Роман Сафиуллин поймал драйв и находится в прекрасной форме. Такое мнение в комментарии Sport24 высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
"Роман большой трудяга, всего добился сам! Первый матч провел феноменально. Войти в четвертый круг — космический результат для Сафиуллина. Он для меня — абсолютный герой Уимблдона. Роман только сейчас раскрывает свои возможности. Следующий соперник очень удобный, его можно обыграть", - заявил Чесноков.
Сафиуллин вышел в четвертый круг Уимблдона, одолев представителя Аргентины Гвидо Пелью. Поединок, который длился 1 час 47 минут, завершился в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0. Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В четвертом круге россиянин сразится с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в третьем раунде Уимблдона обыграл британского теннисиста Лиама Броди. Матч длился 3 часа 13 минут и завершился в четырех сетах с результатом 4:6, 6:2, 7:5, 7:5.