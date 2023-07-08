Экс-теннисист Чесноков назвал "героя Уимблдона"

"Роман большой трудяга, всего добился сам! Первый матч провел феноменально. Войти в четвертый круг — космический результат для Сафиуллина. Он для меня — абсолютный герой Уимблдона. Роман только сейчас раскрывает свои возможности. Следующий соперник очень удобный, его можно обыграть", - заявил Чесноков.