Потапова вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с 16-летней Андреевой

Встреча продлилась 1 час 46 минуты. За это время Потапова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Юван ни одного эйса, пять ошибок при подаче и два успешно использованных брейк-пойнта из шести.