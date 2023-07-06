Потапова вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с 16-летней Андреевой

Потапова вышла в третий круг Уимблдона, где сыграет с 16-летней Миррой Андреевой
В Лондоне завершился матч второго круга Уимблдона между россиянкой Анастасией Потаповой и 244-й ракеткой планеты Каей Юван. Словенка уступила – 3:6, 5:7.
Встреча продлилась 1 час 46 минуты. За это время Потапова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Юван ни одного эйса, пять ошибок при подаче и два успешно использованных брейк-пойнта из шести.
В третьем круге соперницей Анастасии станет Мирра Андреева. Сегодня, 6 июля, 16-летняя россиянка одолела Барбору Крейчикову. Чешка при счёте 3:6, 0:4 отказалась продолжать борьбу с Миррой.
Матч двух россиянок состоится 8 июля. Начало – в 13:00 мск.
Уимблдон продлится до 15 июля. Призовой фонд в этом году составляет £44 700 000.