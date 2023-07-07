Касаткина высказалась о завершении карьеры Контавейт

«Очень грустно. Для меня это было неожиданностью. Это печально, потому что Анетт — одна из моих лучших подруг в туре. Но я уверена, что она будет счастлива в жизни. Анетт — очень интересная личность. Думаю, она найдёт своё место», — сказала Касаткина на пресс-конференции.