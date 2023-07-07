Хорватская теннисистка Векич рассказала о слезах в матче со Стивенс

«Я проигрывала. Нет, я не просто проигрывала, казалось, что меня убивают. Она играла так хорошо. Я не знала, что делать. И в то же время я многого от себя ожидала. Пару лет назад я обыграла её на этом же корте, и тогда был относительно лёгкий матч. Но я знаю, что она может играть так хорошо, как играла сегодня. Не знаю. Может, я не ожидала сегодня такого напора. В какие-то моменты я была очень расстроена. Просто ожидала от себя большего.



Паническая атака на корте бывает часто? Нет, у меня давно их не было. Но Уимблдон — самый важный для меня турнир. Я очень хорошо играла. Поэтому, как я уже говорила перед турниром, в эти две недели будет сложно справиться с ожиданиями. Надеюсь, после сегодняшнего матча мне будет немного легче в психологическом плане, потому что да, сегодня было тяжело», — рассказала теннисистка на пресс-конференции.