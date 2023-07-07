Анна Блинкова вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Анна Блинкова , 40-я ракетка мира, одержала уверенную победу во втором круге Уимблдона. Спортсменка в двух сетах обыграла 29-ю сеяную турнира, румынку Ирину Бегу : 7:5, 6:3.

Матч теннисисток продолжался ровно два часа. Анна Блинкова по ходу встречи выполнила четыре эйса, реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустила четыре двойные ошибки. На счету Ирины Бегу — три подачи навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 14 и шесть двойных ошибок.