Сафиуллин вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Пелью

Общая продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету аргентинского теннисиста семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх попыток.