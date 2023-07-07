Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона, выиграв самый длинный тай-брейк на ТБШ в истории

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Цуренко нанесла поражение представительнице Румынии Ане Богдан со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (20:18). Встреча продолжалась 3 часа 39 минут.

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20:18 на решающем тай-брейке — это самый большой счёт в истории женского тенниса на турнирах «Большого шлема». В 2015 году чешка Дениса Аллертова обыграла британку Йоханну Конту на «Ролан Гаррос» — 19:17.

Цуренко ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 9 из 18 брейк-пойнтов. Богдан выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала девять брейк-пойнтов. На решающем тай-брейке Цуренко отыграла пять матчболов.