Теннисист Рублев рассказал о своей тактике в матче Уимблдона с Бубликом

Российский теннисист Андрей Рублев, комментируя победу в четвертом круге над казахстанцем Александром Бубликом, заявил, что ждал возможность сделать брейк во второй половине матча, передает Sport24.
«Во второй половине матча я немного устал, но не терял надежды. Я просто ждал шанс, чтобы сделать брейк. Он ведь не мог вечно подавать свои «пушки»?» — сказал Рублев.
Встреча, которая продолжалась 3 часа 18 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.
Для Рублева этот результат на Уимблдоне стал лучшим в карьере. Ранее он доходил только до четвертого круга.
В четвертьфинале Рублев сыграет встретится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).
Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.
Ранее 16-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона.