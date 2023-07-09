Бывший теннисист Чесноков сравнил Андрееву и Шарапову

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выход 16-летней Мирры Андреевы в 1/8 финала Уимблдона, отметив, что у Мирры и Марии Шараповой, которая в 2004 году выиграла Уимблдон в возрасте 17 лет, совершенно другой стиль игры, передает Sport24.