Бывший теннисист Чесноков сравнил Андрееву и Шарапову

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выход 16-летней Мирры Андреевы в 1/8 финала Уимблдона, отметив, что у Мирры и Марии Шараповой, которая в 2004 году выиграла Уимблдон в возрасте 17 лет, совершенно другой стиль игры, передает Sport24.
«Конечно, многие сейчас вспоминают Шарапову в 2004 году, но у Андреевой другой стиль. Мирра играет и чувствует игру по-другому. Не стоит сравнивать их игру, это разный теннис», — сказал Чесноков.
В матче третьего круга Андреева обыграла Анастасию Потапову. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5.
В четвертом круге Андреева сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая является 18 ракеткой мира. Мирра Андреева является 102-й ракеткой мира.
Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонд турнира составляет £44 700 000.
Ранее Чесноков назвал секрет победы Андреевой над Потаповой в третьем круге Уимблдона.