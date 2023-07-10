Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона на отказе Беатрис Хаддад-Майи

В первом сете матча четвёртого круга травяного турнира соперница Рыбакиной бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (13-я в рейтинге WTA) получила повреждение, заплакала и приняла решение сняться при счёте 1:4. Встреча проходила на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.