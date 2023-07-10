16-летняя российская теннисистка вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в 1/8 финала Уимблдона-2023. Результаты доступны на сайте турнира.

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В четвертом раунде 16-летняя спортсменка, занимающая 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграла против американки Мэдисон Кис.

9 июля российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты Андреевой.

«Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи», — отметил он.

В мае Андреева дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос». Тогда россиянка впервые сыграла в основной сетке турнира серии «Большого шлема».