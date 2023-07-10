$91.69-0.8899.82-0.90

16-летняя российская теннисистка вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в 1/8 финала Уимблдона-2023. Результаты доступны на сайте турнира.

16-летняя российская теннисистка вылетела с Уимблдона
© Lenta.ru

В четвертом раунде 16-летняя спортсменка, занимающая 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграла против американки Мэдисон Кис.

9 июля российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты Андреевой.

«Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи», — отметил он.

В мае Андреева дошла до третьего круга дебютного для себя «Ролан Гаррос». Тогда россиянка впервые сыграла в основной сетке турнира серии «Большого шлема».

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.