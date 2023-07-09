Россиянин Сафиуллин обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин в воскресенье одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым в матче четвертого круга Уимблдона.

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3 в пользу россиянина, не получившего на турнире номер посева. Шаповалову был присвоен 26-й номер. В четвертьфинале Сафиуллин сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером (8-й номер) и колумбийцем Даниэлем Галаном (без номера посева).

25-летний Сафиуллин впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира Большого шлема, ранее он не проходил далее второго круга.

Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Australian Open среди юниоров.