Свёнтек победила Бенчич и пробилась в четвертьфинал Уимблдона
Ига идёт за титулом.
Сегодня, 9 июля, состоялся матч четвёртого круга Уимблдона между первой ракеткой планеты Игой Свёнтек и швейцаркой Белиндой Бенчич. Полька оказалась сильнее – 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.
Встреча продлилась 3 часа 4 минуты. За это время Свёнтек трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Бенчич четыре эйса, 11 ошибок при подаче и один успешно использованный брейк-пойнт из четырёх.
Теперь соперницей польской теннисистки станет победитель матча между Викторией Азаренко (Беларусь) и Элиной Свитолиной (Украина).
Уимблдон продлится до 15 июля. Призовой фонд составляет £44 700 000.
Ранее в следующий круг пробилась 16-летняя россиянка Мирра Андреева.