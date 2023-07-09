Свёнтек победила Бенчич и пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Встреча продлилась 3 часа 4 минуты. За это время Свёнтек трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Бенчич четыре эйса, 11 ошибок при подаче и один успешно использованный брейк-пойнт из четырёх.