Украинка призвала ATP и WTA отказаться от рукопожатий с россиянами

Лично я считаю, что теннисные организации должны выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. Я не знаю, может быть, это недостаточно ясно для людей. Некоторые действительно не понимают, что происходит. Поэтому я думаю, что это будет правильным поступком, — заявила Свитолина.