Украинские журналисты «слили» в Сеть контакты российских теннисистов

Украинские журналисты «слили» в интернет контакты российских теннисистов
Украинские журналисты совместно с OSINT-агентством Molfa провели исследование на предмет изучения деятельности российских и белорусских теннисистов, а также их зависимость от руководства этих государств.
В материале упоминаются Даниил Медведев, Арина Соболенко, Анастасия Гасанова и Карен Хачанов.
Журналисты «слили» в интернет контакты российских и белорусских теннисистов, а также их родственников: место жительства, номера телефонов, электронные адреса. У Константина Кольцова, который встречается с Соболенко, указаны паспортные данные.
«Филиалы фирмы в Великобритании, гражданство отца во Франции, сотрудничество с влиятельными западными брендами — вот что, вероятно, действительно заставляет этого спортсмена крепко держать язык за зубами. Его нейтралитет — скорее вынужденный, ведь Медведеву выгодно прикрыть язык, чтобы продолжать сотрудничать с Lacoste, Bovet, BM , HyperX и другими мировыми брендами», — сказано о третьей ракетке мира.