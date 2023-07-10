Украинские журналисты «слили» в Сеть контакты российских теннисистов

«Филиалы фирмы в Великобритании, гражданство отца во Франции, сотрудничество с влиятельными западными брендами — вот что, вероятно, действительно заставляет этого спортсмена крепко держать язык за зубами. Его нейтралитет — скорее вынужденный, ведь Медведеву выгодно прикрыть язык, чтобы продолжать сотрудничать с Lacoste, Bovet, BM , HyperX и другими мировыми брендами», — сказано о третьей ракетке мира.