Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023

Это произошло в 1/8 финала турнира. За выход в четвертьфинал посеянный третьим Джокович сражается с полуфиналистом Уимблдона-2021, 18-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем. Новак выиграл два первых сета на тай-брейках со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). В третьей же партии Хуберту удалось перехватить инициативу и выиграть со счётом 7:5.