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Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023. Серб является прошлогодним чемпионом данных соревнований.

Новак Джокович впервые проиграл сет на Уимблдоне-2023
© РИА Новости

Это произошло в 1/8 финала турнира. За выход в четвертьфинал посеянный третьим Джокович сражается с полуфиналистом Уимблдона-2021, 18-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем. Новак выиграл два первых сета на тай-брейках со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). В третьей же партии Хуберту удалось перехватить инициативу и выиграть со счётом 7:5.

Стоит отметить, что победитель данного матча в четвертьфинале сразится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

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