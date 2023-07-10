Первая ракетка мира Карлос Алькарас впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас в понедельник обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче четвертого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3 в пользу испанского теннисиста, который является первой ракеткой мира и выступает на турнире под 1-м номером посева. Берреттини не получил номер посева. В четвертьфинале Алькарас встретится с датчанином Хольгером Руне (6-й номер посева), который в понедельник обыграл болгарина Григора Димитрова (21). В другом матче четвертого круга Уимблдона американец Кристофер Юбэнкс (без номера посева) обыграл грека Стефаноса Циципаса (5).

Алькарасу 20 лет, он выиграл 11 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом испанца на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2022 года. На Уимблдоне его лучшим результатом ранее являлся выход в четвертый круг в 2022 году.

Берреттини 27 лет, он занимает 38-е место в рейтинге ATP, на его счету 7 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема лучшим результатом итальянского спортсмена является выход в финал Уимблдона в 2021 году.