Свитолина не пустила первую ракетку мира Свёнтек в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинальном матче травяного турнира «Большого шлема» Свитолина, получившая от организаторов уайлд-кард, нанесла поражение первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту.

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Свитолина пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Свёнтек выполнила три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Свитолина уже выходила в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» в 2019 году, что является её лучшим достижением на Уимблдоне. Свёнтек впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира «Большого шлема» в Лондоне.