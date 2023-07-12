Бывшая первая ракетка мира поделилась мнением о Мирре Андреевой

«Здорово видеть, что 16-летняя девушка так хорошо справляется. Мне нравится её игра, на это приятно смотреть. А ещё людям просто нравится видеть кого-то, кто может быть молодым и преуспевать.



Она очень дисциплинированная, у неё освоены все удары. Правда, иногда она не контролирует заднюю линию, поэтому я бы хотела видеть её чуть более агрессивной. Но при этом Мирра не промахивается, она как стена. С ней уже трудно справиться, но, думаю, в будущем она может улучшить возможность брать на себя больше ответственности, а также сможет атаковать, когда получает шанс сделать это.



Поведение в матче с Кис? Я тоже так делала. Ты хочешь побеждать, ты хочешь хорошо играть. Это может случиться. Когда ты молод, тебя переполняют эмоции. Иногда это хорошо, иногда — плохо. Пока не происходит ничего опасного. Конечно, предполагается, что спортсмен должен контролировать свои эмоции, но ей только 16 лет, она всё ещё ребёнок», — цитирует Хингис издание Tennis 365.