Надаль рассказал о работе с теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом

«Я советник Феликса. Разговаривая с ним несколько дней назад на видеоконференции, я сказал ему, что для нас не имеет особого смысла встречаться только на турнирах «Большого шлема». На них уже ничего нельзя изменить. Было бы разумнее, если бы он приехал тренироваться сюда, на Мальорку, если мы хотим что-то улучшить. У меня есть видение, которое во многом совпадает с мнением Фредерика Фонтанга, его тренер, но в нескольких моментах мы немного отличаемся. Нужно понимать, что мы хотим сделать, и работать над этим. На турнирах «Большого шлема» это невозможно. Что я могу сказать, когда он играет на «Ролан Гаррос»? Играй так, как играл всё время.



Феликс планирует приехать на Мальорку, но у него было много проблем, ещё и дискомфорт в колене, который мешал ему нормально играть. Когда он проиграл на Уимблдоне, я сказал ему, что нужно полностью восстановить колено, потому что иначе он не сможет играть на высоком уровне. Нельзя играть, не умея играть. Если я играю, я должен уметь играть на своем высочайшем уровне, соревноваться на пределе возможностей.



Он очень хороший человек. Иногда он немного озабочен тем, что он делает, совершает ошибки, и это мешает ему относиться ко всему спокойнее. Но он из тех парней, которые прислушиваются к советам, очень вежливый, что я очень ценю, потому что терпеть не могу грубых людей», — цитирует Надаля Clay Tenis.