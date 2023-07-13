Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона, обыграв Арину Соболенко

Теннисистка из Туниса Онс Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В полуфинальном матче посеянная шестой Жабер нанесла поражение второй ракетке мира, Арине Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

© Чемпионат.com

Жабер трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти. Соболенко выполнила десять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала один из трёх брейк-пойнтов.