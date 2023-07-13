СМИ: Мирра Андреева намерена получить французское гражданство

Будущая звезда тенниса россиянка Мирра Андреева планирует получить французское гражданство, как недавно это сделала её соотечественница Варвара Грачёва , сообщает Tennis World USA.

Напомним, Андреева успешно преодолела квалификационный раунд травяного турнира (выиграла три матча) и дошла до 1/8 финала в основной сетке Уимблдона (это первые для спортсменки соревнования на траве). В общей сложности юная Мирра заработала $ 265 тыс. В борьбе за выход в четвертьфинал Уимблдона Мирра проиграла в трёх сетах 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис.