Вондроушова в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в финал Уимблдона

Игра завершилась уверенной победой чешской спортсменки в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Вондроушова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Свитолиной ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнт из шести.