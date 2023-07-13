Тарпищев: "Родителей Андреевой с утра до ночи обрабатывают"

«Это родители будут решать, а не Андреева. Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем. Мы ограничены сейчас, я даже на Roland Garros не могу съездить, пообщаться», — приводит слова Тарпищева ТАСС.