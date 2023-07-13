Мать теннисистки Андреевой опровергла информацию о смене дочерью гражданства

Раиса Андреева, мать 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, отреагировала на информацию о возможной смене дочерью гражданства на французское. Об этом сообщает Metaratigs.

«Я не знаю, откуда появились слухи, наш агент опубликовал опровержение этой информации. В остальном мне нечего даже добавить», — заявила Андреева-старшая.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что на родителей Андреевой оказывается давление. «Конечно, их там с утра до ночи обрабатывают — мы, федерация, ничего сделать тут не можем», — отметил функционер.

До этого Tennis World USA сообщил, что Андреева якобы хочет выступать под французским флагом. Российская теннисистка живет и тренируется во Франции, в академии в Каннах. Агент спортсменки Лев Кассиль опроверг эту информацию.