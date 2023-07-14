В финале Уимблдона определится новая чемпионка турниров «Большого шлема»

Победительница финального матча Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде станет новой чемпионкой турниров «Большого шлема». Соперницы по решающему матчу Маркета Вондроушова из Чехии и Онс Жабер из Туниса ещё не побеждали на соревнованиях такого уровня.

Вондроушова ранее один раз играла в финале турнира «Большого шлема». В решающей встрече «Ролан Гаррос» — 2019 она уступила австралийке Эшли Барти.

Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров «Большого шлема». На Уимблдоне-2022 она проиграла в решающей встрече Елене Рыбакиной из Казахстана, а на Открытом чемпионате США — 2022 — польке Иге Свёнтек.