Чемпионы «Уимблдона» в миксте Павич и Киченок заработали за титул $168 тыс.

Чемпионы «Уимблдона» в миксте Павич и Киченок заработали за титул 168 тысяч долларов
Мате Павич и Людмила Киченок стали чемпионами «Уимблдона» в миксте.
Их пара заработала 128 тысяч фунтов (168 тысяч долларов).
Финалисты Йорген Флиген и Ифань Сюй получат 64 тысячи фунтов (84 тысячи долларов).
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Чемпионы «Уимблдона» в миксте Павич и Киченок заработали за титул 168 тысяч долларов