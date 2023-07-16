В ФТР призвали российских спортсменов не бойкотировать соревнования в Польше

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что российским теннисистам не стоит отказываться от соревнований в Польше после того, как организаторы польского турнира серии «челленджер» попросили российских и белорусских спортсменов не приезжать на соревнования, передает ТАСС.

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«Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть, надо ехать. Не пустят — будет скандал», — сказал Тарпищев.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

В 2022 году теннисисты из России и Белоруссии были вынуждены пропустить Уимблдон из-за того, что организаторы запретили им участвовать в турнире. В 2023 году запрет был снят.