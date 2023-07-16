Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале «Уимблдона»-2023. Игра закончилась за 4 часа 43 минуты со счетом 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6, 6:4.

Джоковичу не удалось в этом сезоне защитить прошлогодний титул. У Новака также не получилось выиграть 24-й титул турнира Большого Шлема и пятый трофей «Уимблдона» подряд. Кроме того, серб потерял возможность оформить в том сезоне календарный ТБШ, так как Australian Open и «Ролан Гаррос» в этом году достались именно Новаку.

Для Алькараса трофей «Уимблдона» стал вторым титулом ТБШ. В первый раз Карлос победил на US Open в 2022 году. На пути к титулу британского «Мейджора» 20-летний испанец в полуфинале выбил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 6:3, 6:3.