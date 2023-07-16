Джокович прокомментировал предупреждения, полученные в финале Уимблдона

«Особо не о чем говорить. Второе предупреждение – это от безысходности. Он забрал мою подачу во втором гейме. Несколько тяжёлых очков. Он потрясающе сыграл, чтобы забрать мою подачу, и этого оказалось достаточно для победы в пятом сете.



Первое предупреждение – за время, тоже не лучший момент, но это просто надо принять», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.