Морозова: «У Джоковича было много возможностей победить»

— Матч получился невероятно интересным. Встретились два совершенно разных игрока с разным опытом. Первый — восходящая звезда, второй — золотая ракетка тенниса. У Джоковича была задача — разбить игру Алькараса, это получилось в первом сете. А дальше пошла борьба. Алькарас все время атаковал, его задача была не ошибиться в моменте, когда уже загонял Джоковича. У Новака было много возможностей победить. Мы имеем потрясающее будущее мужского тенниса, Алькарас от природы талантлив и физически, и технически, — заявила Морозова «Матч ТВ».