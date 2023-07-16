Морозова: «У Джоковича было много возможностей победить»

«У Джоковича было много возможностей победить». Ольга Морозова — о финале Уимблдона
Финалистка Уимблдона 1974 года Ольга Морозова в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» заявила, что у сербского теннисиста Новака Джоковича было много возможностей обыграть испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдонского турнира 2023.
Встреча, которая продлилась все пять сетов, состоялась в воскресенье и завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Алькараса.
— Матч получился невероятно интересным. Встретились два совершенно разных игрока с разным опытом. Первый — восходящая звезда, второй — золотая ракетка тенниса. У Джоковича была задача — разбить игру Алькараса, это получилось в первом сете. А дальше пошла борьба. Алькарас все время атаковал, его задача была не ошибиться в моменте, когда уже загонял Джоковича. У Новака было много возможностей победить. Мы имеем потрясающее будущее мужского тенниса, Алькарас от природы талантлив и физически, и технически, — заявила Морозова «Матч ТВ».
20 летний Алькарас впервые выиграл «Уимблдон» и во второй раз в карьере одержал победу на турнирах Большого шлема. Ранее испанец побеждал на Открытом чемпионате США в 2022 году. В активе Джоковича 23 победы на турнирах БШ, 36 летний теннисист семь раз выигрывал Уимблдон.