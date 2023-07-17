Андре Агасси отреагировал на победу Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2023
Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси поздравил 20-летнего испанца Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне-2023.
«Чтобы одержать победу на одном из четырёх столпов нашего вида спорта, требуется выдать от себя что-то уникальное. Что-то, что Новак повторяет снова и снова. Поздравляем Карлоса со вторым «Шлемом» из четырёх. На тебя приятно смотреть!» — написал Агасси в своих социальных сетях.
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