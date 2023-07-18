Шведский теннисист дисквалифицирован на полтора года за пропуск трех допинг-тестов

"Вчера я узнал, что Спортивный арбитражный суд отстранил меня от профессионального тенниса на 18 месяцев, несмотря на то, что я никогда не употреблял и не обвинялся в употреблении запрещенных веществ. Будучи уже однажды оправданным, всецело стоя на том, что я не считаю, что было совершено третье правонарушение, я нахожу их решение снова судить меня и впоследствии признать меня виновным несправедливым, - пишет Имер. - Я понимаю, что эти правила были введены для защиты целостности нашего спорта, что они существуют не просто так. Однако я не считаю, что нарушил эти правила".