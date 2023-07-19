Рууд высказался о критике норвежки за игру на Уимблдоне в паре с россиянкой

«Россиянам разрешено играть на Уимблдоне, это ясно. И Эйкери не поддерживает политику России, даже если играет с россиянкой в паре. Теннисистка, с которой она играла в паре, скорее всего, провела 90% своей жизни за пределами России. Я не вижу в этом жесте поддержки России, и, соответственно, не понимаю, почему Улрикке должна извиняться? В каком-то смысле это похоже на охоту на ведьм. Уимблдон допустил этих спортсменов, как ATP и WTA. Поэтому я не вижу проблемы в том, что она решила играть с российской спортсменкой в паре. Думаю, она извинилась, потому что СМИ оказали на неё давление», — приводит слова Рууда NRK.