Касаткина оплатила российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу

«[Вика] сейчас находится в Берлине. Вместе с тренером, Вика прилетела в Европу на 3 турнира благодаря другой российской теннисистке. Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики и предложила свою помощь», – написал Кравченко в телеграм-канале.