Касаткина оплатила российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу
Блогер Витя Кравченко рассказал, как Дарья Касаткина вызвалась помочь лучшей российской теннисистке-колясочнице Виктории Львовой.
24-летняя Львова – 20-я ракетка мира, но не имеет возможности выступать в мировом туре и зависит от Министерства спорта России, отправляющего ее только на турниры в дружественные страны (пунктуация автора).
«[Вика] сейчас находится в Берлине. Вместе с тренером, Вика прилетела в Европу на 3 турнира благодаря другой российской теннисистке. Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики и предложила свою помощь», – написал Кравченко в телеграм-канале.
Касаткина оплатила российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу
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