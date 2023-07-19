СМИ: теннисисту Звереву предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений

Берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против теннисиста Александра Зверева из-за обвинений в нанесении телесных повреждений. Об этом в среду сообщила газета Bild.

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По информации источника, теннисиста обвинила его бывшая девушка Бренда Патеа, от которой у него есть дочь. Отмечается, что сейчас суд занимается рассмотрением дела. Также издание сообщило, что спортсмену грозит штраф в размере €480 тыс.