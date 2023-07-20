Давыденко объяснил, почему российских теннисистов не отстранили от турниров

"Политика есть везде, я не знаю, кто сказал, что спорт вне политики, - сказал Давыденко. - Ты либо безбашенный, либо пытаешься устроить какое-то шоу. Всем все понятно. Нам повезло, что в теннисе организации состоят из профессионалов, а не политиков".