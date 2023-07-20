Зверев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

В матче второго круга посеянный под пятым номером Зверев со счётом 6:1, 6:0 обыграл 122-ю ракетку мира, представителя Бразилии Тьяго Монтейро. Встреча продлилась 1 час и 1 минуту. Зверев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Монтейро ни одного эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.