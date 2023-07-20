Касаткина разгромила Прозорову и вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Сегодня, 20 июля, на стадионе «Кантри Тайм Клаб» в Палермо (Италия) состоялся матч второго круга турнира категории WTA 250 между Дарьей Касаткиной и Татьяной Прозоровой. В битве двух соотечественниц сенсации не произошло – Касаткина одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. За это время Дарья ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. На счету Прозоровой один эйс, три ошибки при подаче и два успешно использованных брейк-пойнтов из четырех.