Венгерская теннисистка Тот извинилась перед китаянкой Чжан Шуай

«Я не думала, что мой первый успех на турнирах WTA вызовет такую бурную реакцию, и я очень сожалею о произошедшем. Я уважаю Чжан Шуай как человека и как спортсменку в равной степени. У меня никогда не было намерений неуважительно относиться к кому-то, расстраивать или причинять кому-то боль. Меньше всего этого заслуживала Чжан.



Я понимаю, что не должна была праздновать так, как сделала это после матча, и сожалею об этом. Я была охвачена эмоциями. Надеюсь, в будущем у меня будет возможность поговорить с Чжан и рассказать, как плохо я себя чувствую из-за того, что наш матч закончился таким образом. Мне очень жаль», — сказала Тот в видео, опубликованном в соцсетях турнира.