Победительница Уимблдона вышла замуж за своего тренера

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова в своих социальных сетях сообщила о состоявшейся свадьбе и опубликовала фото с мужем.

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«Мистер и миссис. 22.07.2023», — подписала фотографию Квитова.

Избранницей чешской теннисистки стал ее тренер Иржи Ванек. О помолвке пара сообщила летом 2022 года. Предложение своей возлюбленной Ванек сделал во время Уимблдона.

Квитова становилась победительницей Уимблдона в 2011 и 2014 году. В 2016 году она стала обладательницей бронзовой награды Олимпийских игр в Рио-де-Жанйеро в одиночном разряде.