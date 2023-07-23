Победительница Уимблдона вышла замуж за своего тренера

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова в своих социальных сетях сообщила о состоявшейся свадьбе и опубликовала фото с мужем.
«Мистер и миссис. 22.07.2023», — подписала фотографию Квитова.
Избранницей чешской теннисистки стал ее тренер Иржи Ванек. О помолвке пара сообщила летом 2022 года. Предложение своей возлюбленной Ванек сделал во время Уимблдона.
Квитова становилась победительницей Уимблдона в 2011 и 2014 году. В 2016 году она стала обладательницей бронзовой награды Олимпийских игр в Рио-де-Жанйеро в одиночном разряде.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) чешская спортсменка располагается на 8-й позиции. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась Арина Соболенко из Белоруссии, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина (Казахстан). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она 11-я. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова являются еще двумя россиянками, которые входят в топ-20.