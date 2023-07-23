Рублёв вплотную приблизился к Сафину по количеству титулов ATP за карьеру

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, вплотную приблизился к другому россиянину, Марату Сафину, по количеству титулов за карьеру. Сегодня, 23 июля, Рублёв стал чемпионом грунтового турнира ATP250 в Бостаде (Швеция), обыграв в финале четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда, и завоевал свой 14-й титул ATP. У Марата Сафина, завершившего карьеру в 2009 году, таких титулов 15.