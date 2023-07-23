Тимофеева стала чемпионкой турнира в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева, лаки-лузер грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), стала чемпионкой этого старта. В финале она обыграла 100-ю ракетку мира из Украины Катерину Байндль, повесив в решающем третьем сете сопернице «баранку»: 6:3, 3:6, 6:0.

© Пресс-служба Французской федерации тенниса

Спортсменки провели на корте 2 часа 2 минуты. Мария Тимофеева по ходу матча реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, её соперница — два из шести. Также каждая теннисистка допустила по одной двойной ошибке. Эйсов в матче выполнено не было.