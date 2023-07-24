Обновился мировой рейтинг ATP

На четвёртом месте находится норвежец Каспер Рууд, на пятом — грек Стефанос Циципас, на шестом — датчанин Хольгер Руне, на седьмом — россиянин Андрей Рублёв, на восьмом — итальянец Янник Синнер, на девятом американец — Тейлор Фритц, а на десятом — его соотечественник Фрэнсис Тиафо.