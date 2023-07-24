Российская теннисистка Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA

Россиянка Мария Тимофеева поднялась с 246-го на 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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23 июля Тимофеева обыграла украинку Катерину Байндль в финале турнира WTA в Будапеште со счетом 6:3, 3:6, 6:0. 19-летняя россиянка впервые принимала участие в основной сетке соревнований WTA. До Тимофеевой последней теннисисткой, выигравшей дебютный турнир WTA, была Анжелик Виджайа из Индонезии, которая завоевала титул на Бали в 2001 году.