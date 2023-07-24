Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA

Обновился рейтинг Чемпионской гонки женской теннисной ассоциации. Арина Соболенко из Беларуси находится на первом месте, набрав 6455 очков.

Представительница Польши Ига Свёнтек находится на втором месте (5685 очков). На третьей строчке располагается Елена Рыбакина из Казахстана (4891).

Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, располагающаяся на 14-й строчке рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина занимает 16-е место, а Екатерина Александрова — 20-е.